"Креветки на пляжах ніхто не носить": як виглядає окупована росіянами Кирилівка у розпал сезону (відео)

До вторгнення Кирилівка з року в рік трималася у топі місць для відпочинку

"Кукурудзу та креветки на пляжах ніхто не носить". Такий напис можна побачити на відео з окупованої росіянами Кирилівки. Розпал літа завжди асоціюється з сезоном відпусток та відпочинком, проте не на тимчасово окупованих морських курортах України.

Відео з’явилося у соціальній мережі TikTok. Авторка показує порожню центральну вулицю населеного пункту, а тоді й центральний пляж.

За словами авторки відео, які, до речі, можуть підтвердити всі, хто бодай раз відпочив влітку у Кирилівці, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну центральна вулиця містечка просто вирувала життям. Нині ж вражає пусткою.

Аналогічні враження і від центрального пляжу. Через свою доступність, бюджетність та відносну близькість Кирилівка з року в рік трималася у топі місць для відпочинку. Сюди з’їжджалися молодь, родини з дітьми та літні люди.

Пляжі Кирилівки до окупації

На пляжах було важко знайти вільне місце

Пригадую, що серед знайомих дніпрян часто можна було почути вираз: "гайда у Кирилівку на вихідні". З Дніпра до узбережжя Азовського моря можна було доїхати за якихось чотири години. Так виглядала Кирилівка у 2019 році, до пандемії та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нині ж Кирилівка окупована російською армією. Замість відпочивальників – на турбазах окупанти, а на пляжах, хіба що місцеві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ. Яскрава ілюстрація "руского міра".