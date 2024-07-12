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"Креветки на пляжах ніхто не носить": як виглядає окупована росіянами Кирилівка у розпал сезону (відео)

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Кирилівка до і після окупації РФ Новина оновлена 12 липня 2024, 17:11
Кирилівка до і після окупації РФ. Фото Колаж "Телеграфу"

До вторгнення Кирилівка з року в рік трималася у топі місць для відпочинку

"Кукурудзу та креветки на пляжах ніхто не носить". Такий напис можна побачити на відео з окупованої росіянами Кирилівки. Розпал літа завжди асоціюється з сезоном відпусток та відпочинком, проте не на тимчасово окупованих морських курортах України.

Відео з’явилося у соціальній мережі TikTok. Авторка показує порожню центральну вулицю населеного пункту, а тоді й центральний пляж.

За словами авторки відео, які, до речі, можуть підтвердити всі, хто бодай раз відпочив влітку у Кирилівці, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну центральна вулиця містечка просто вирувала життям. Нині ж вражає пусткою.

Аналогічні враження і від центрального пляжу. Через свою доступність, бюджетність та відносну близькість Кирилівка з року в рік трималася у топі місць для відпочинку. Сюди з’їжджалися молодь, родини з дітьми та літні люди.

Кирилівка до окупації
Пляжі Кирилівки до окупації
Кирилівка до окупації
На пляжах було важко знайти вільне місце

Пригадую, що серед знайомих дніпрян часто можна було почути вираз: "гайда у Кирилівку на вихідні". З Дніпра до узбережжя Азовського моря можна було доїхати за якихось чотири години. Так виглядала Кирилівка у 2019 році, до пандемії та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нині ж Кирилівка окупована російською армією. Замість відпочивальників – на турбазах окупанти, а на пляжах, хіба що місцеві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ. Яскрава ілюстрація "руского міра".

Теги:
#Курорт #Кирилівка #Морський курорт #Окупували території