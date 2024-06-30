Иллюстрация "русского мира": как сейчас выглядит оккупированный россиянами курортный Скадовск (фото, видео)

Скадовск был одним из самых любимых мест для отдыха украинцев

Еженедельно в сети появляются видео с оккупированных морских курортов Украины, которые поражают своей заброшенностью и пустотой. Пляжи временно оккупированного Скадовска сейчас напоминают пустыню, и это в разгар пляжного сезона.

Пользователь Татьяна Иванова загрузила видео с оккупированного Скадовска в YouTube. Вместо отдыхающих на берегу моря видим трактор, который что-то роет и груды засохших водорослей, покрывающих когда-то золотистые пляжи.

До полномасштабного вторжения России в Украину город Скадовск был одним из самых любимых мест отдыха украинцев. Благодаря мелкому и теплому морю курорт считался одной из жемчужин побережья Черного моря.

Забитые пляжи Скадовска

Могли отдохнуть и дети, и взрослые

Мелкое и теплое море

В мирное время, перед открытием летнего сезона, официальные пляжи Скадовска очищали от водорослей и завозили новый, чистый песок. Около пляжей была развита инфраструктура: отели, базы отдыха, кафе и рестораны, ночные клубы, аттракционы и множество других развлечений.

Много отдыхающих

Развитая инфраструктура

Пляжи с песочком

До войны в Скадовске проживало около 18 тысяч украинцев, сейчас эта цифра, по приблизительным подсчетам, составляет 7 тысяч. Об этом писало украинское издание "Скадовск.City". Пока же в городе засилье оккупантов, терроризирующих местное население.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как сейчас выглядит оккупированный курортный Урзуф. Горы мусора и ржавые конструкции на побережье. Настоящий "русский мир".