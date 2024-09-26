Из-за атаки в Киеве горит дом, россияне "кошмарили" регион всю ночь: что известно (обновлено)

В КГВА показали последствия атаки

В четверг, 26 сентября, российские войска снова атаковали Киев и область ударными беспилотниками "шахед". В столице раздавались взрывы.

Что известно об атаке

Громко в Киеве было почти с начала суток, ведь в 1:40 корреспонденты "Суспильного" писали о взрывах, перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что около 05:44 в Киеве было слышно целую серию взрывов. После этого мэр города отчитался, что продолжается работа ПВО.

"В Оболонском районе столицы работают силы ПВО", — написал Киевский городской голова в своем Telegram в 05.45.

Кроме того, жители столицы призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.

Кроме этого, около 06.04 в Киеве снова раздалось несколько взрывов. До этого мониторинговые группы писали о движении "Шахедов" в районе левого берега столицы.

Виталий Кличко также сообщил, о вызове экстренных служб в Печерский район. По предварительной информации, в результате падения обломков возгорания на первом этаже жилого дома. Подразделения направляются на место.

Мэр добавил, что в Печерском районе, где упали обломки БпЛА, произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки. Все службы на месте. Предварительно – без пострадавших.

Стоит добавить, что в Киеве и области до сих пор продолжается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают, что в регионе есть угроза ударных БПЛА "шахед".

В КГВА показали последствия ударных беспилотников по Киеву. На опубликованных кадрах заметно, как пылает здание.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что помимо разгерметизации газовой трубы в жилом доме повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

"Информация о предполагаемых пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Позже Сергей Попко сообщил, что есть пострадавший ребенок. Ее с многочисленными резаными ранами госпитализировали.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской ночной атаки 25 сентября, украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.