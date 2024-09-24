Почему российские бомбы долетели до Запорожья: Братчук рассказал, что изменилось (видео)

Бомб у оккупантов еще много

Россияне модернизировали свои авиабомбы таким образом, что теперь они могут достигать Запорожья. Поэтому местным жителям стоит позаботиться о своей безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Об этом рассказал спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Еспресо". По его словам фугасных авиабомб (ФАБ) у россиян остается очень много и они легко могут превратить их в корректируемые авиабомбы (КАБ), а потому к угрозе стоит отнестись со всей серьезностью.

"Враг модернизировал свои авиационные бомбы, которых у них очень много. Я сейчас о ФАБах говорю. И используют так называемый УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции этих бомб, которые теперь могут лететь дальше. Он их раньше применял, но расстояние изменилось. Стало больше. Фактически до 80 километров", — сказал он.

По его словам, речь не идет о том, чтобы кого-либо напугать, а о том, чтобы гражданские позаботились о своей безопасности и слушать сигналы тревоги. Кроме того, Братчук напомнил, что КАБы в настоящее время сбивать невозможно.

Чтобы им противодействовать, Украина может лишь пытаться их уничтожить на земле или же сбивать самолеты, которые их несут.

Как сообщалось ранее, россияне впервые сбросили КАБ на Запорожье вечером воскресенья, 22 сентября. Тогда сообщалось, что пуски произошли из района Молочанска.

Эксперты Defense Express после этого сообщили, что для удара использовалась редкая авиабомба ФАБ-500Т. Их особенностью является то, что они могут выдерживать высокие температуры, которые возникают при разгоне самолета до больших скоростей.