Майская жара уже на пороге? Когда в Запорожье может резко измениться погода

Первые дни месяца будут переходными

После апрельских аномальных холодов вектор погоды в Запорожье резко изменится уже в начале мая и "взять курс" на потепление. За первые несколько дней месяца воздух в городе может прогреться почти до летних показателей.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

По данным системы, первые дни месяца будут переходными, но очень скоро город накроет тепло. Уже с 5 мая столбики термометров преодолеют отметку +20 градусов. А к 10 мая может потеплеть до +27. Осадков не предвидится.

Погода в Запорожье

О резком потеплении в начале мая сообщает и сайт "Укргидрометцентра". Его специалисты прогнозируют для Запорожья +21+10 градусов к 8 мая.

Погода в Запорожье

Также приход майского тепла прогнозируют и синоптики сервиса Meteofor. Они считают, что в ближайшие 10 дней воздух в областном центре может прогреться до +20+12 градусов.

Погода в Запорожье

