Травнева спека вже на порозі? Коли у Запоріжжі може різко змінитися погода

Перші дні місяця будуть перехідними

Після квітневих аномальних холодів вектор погоди у Запоріжжі різко зміниться вже на початку травня та "взяти курс" на потепління. За перші кілька днів місяця повітря у місті може прогрітися майже до літніх показників.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними системи, перші дні місяця будуть перехідними, але незабаром місто накриє тепло. Вже з 5 травня стовпчики термометрів подолають позначку +20 градусів. А до 10 травня може потепліти до +27. Опадів не передбачається.

Погода в Запоріжжі

Про різке потепління на початку травня повідомляє і сайт "Укргідрометцентру". Його спеціалісти прогнозують для Запоріжжя +21+10 градусів до 8 травня.

Також прихід травневого тепла прогнозують і синоптики сервісу Meteofor. Вони вважають, що протягом найближчих 10 днів повітря в обласному центрі може прогрітися до +20+12 градусів.

