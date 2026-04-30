Днепр прожарит до +27: когда майская жара может резко вытеснить холодную погоду

Город накроет волна субтропического воздуха

В Днепре после аномального похолодания ожидается быстрое и уверенное потепление. Столбики термометров уже в ближайшие дни могут преодолеть отметку в +25 градусов.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, первые дни мая отметятся умеренной погодой (до +18 градусов), однако после 8 числа Днепр накроет волна субтропического воздуха, который поднимет столбики термометров до +27 градусов днем и +15 ночью. Небольшие осадки прогнозируются лишь в самом начале месяца.

Потепление подтверждает и прогноз Укргидрометцентра. Его синоптики считают, что к 8 мая воздух в Днепре может прогреться до почти летних +22+13 градусов тепла.

Специалисты сайта Meteofor также считают, что в областной центр скоро придет потепление — до 21+12 градусов к 10 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что метеоролог дала печальный прогноз погоды на май.