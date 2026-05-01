Бабье лето будет в декабре? Какой погоды ждать в Украине осенью

Этот период обычно длится неделю, а не день-два

Точно сказать, когда Украину в этом году будет ждать бабье лето, тяжело. Однако этот период характерен для осени, а не зимы.

Об этом "Телеграфу" рассказала Ирина Вакулинская, начальник отдела метеорологии и прогнозов Ровенского областного центра по гидрометеорологии.

По словам эксперта, на погоду вливает много факторов. Среди них и колебания Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Сейчас переходная фаза от Ла-Нинья до Эль-Ниньо. То есть, ожидается повышение температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Эти процессы в будущем будут формировать погоду, а с ней и бабье лето.

Ла-Нинья в Эль-Ниньо

Впрочем, Вакулинская не считает, что в этом году можно ждать бабье лето в декабре. Ведь, по ее мнению, этот период присущ осени.

"Бабье лето нормально, в моем восприятии, — это осень. А в декабре это больше не бабье лето. Вы, наверное, немного неправильно понимаете это понятие", — говорит эксперт.

Она объясняет, что бабье лето связано с устойчивым влиянием поля высокого давления, когда формируется на территории Украины или влияет на территорию Украины область высокого давления. Это сухая, маловетренная, солнечная погода. Когда нет передних разделов, которые всегда связаны только с циклоном.

"Это бабье лето должно длиться не день и не два. По крайней мере, неделю. Такое бывает часто. Но в прошлом году на Ровенщине не было бабьего лета", — говорит Вакулинская.

