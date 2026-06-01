Потеплеет, но... Синоптик предупредил о прихотях погоды в первую неделю июня

Погодные условия будут типичными для первого месяца лета

В первые дни июня похолодание, охватившее Украину в конце мая, будет постепенно отступать. Уже в первой десятидневке месяца в Украине будет до 32 градусов выше нуля.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Он дал прогноз на первую декаду июня.

Погода 2-3 июня — местами дожди

Во вторник, 2 июня, в большинстве областей Украины будет без осадков. Дожди, временами с грозой, пройдут только в западных и юго-западных регионах.

Уже 3 июня небольшие осадки распространятся также на центральные регионы страны. Температура воздуха ночью составит +7…+13 градусов. В дневные часы от 18 до 27 градусов тепла.

Прогноз погоды 2-10 июня. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Погода 4-5 июня — дальнейшее потепление

На днях тенденция к повышению температуры будет продолжаться: по прогнозу Кибальчича, по ночам будет +10…+16 градусов, днем воздух будет прогреваться до +20…+26 градусов, а на юге — до +28. Местами возможны кратковременные грозовые дожди, преимущественно в дневные часы.

Погода 6-7 июня — ливни и грозы

"В течение 6 и 7 июня в Украине будет преобладать область повышенного атмосферного давления, а также малоподвижный атмосферный фронт, который растянется от Подолья через центр страны и далее на северные области. Именно в зоне влияния этого фронта ожидается неустойчивая погода с сильными дождями, сопровождающимися грозами", — рассказал синоптик.

На Левобережье будет преобладать более теплая воздушная масса с дневными температурами +26…+31 градуса, а в западных и северо-западных регионах воздух будет прогреваться до +21…+27. Ночью термометры будут показывать +12…+18 градусов.

С 8 по 10 июня характер погодных условий и температура значительно не изменятся. По всей территории страны возможны дожди, причем грозы и ливни будут бушевать днем, а по ночам погода будет спокойной и малооблачной.

"Минимальные значения температуры ночью будут колебаться в диапазоне +12...+18 °С, днем +23...+28 °С, в юго-восточной половине страны +29...+32 °С, что в целом соответствует средним многолетним показателям ", — резюмировал Игорь Кибальчич.

Карта поля средней аномалии температуры воздуха в Европе с 31 мая по 7 июня. Красный цвет – регионы с более жаркой погодой, синий – с более прохладной:

