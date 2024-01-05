Стали известны последние слова Нины Матвиенко: о чем она просила украинцев (видео)

Дочь артистки обнародовала последние слова матери перед смертью

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Дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко, которая умерла в октябре 2023 года, Тоня Матвиенко обнародовала последние словам матери. В своих сообщениях дочери Нина Митрофановна, когда уже понимала, что близится конец ее жизни, со слезами просила молиться об Украине.

Фрагменты аудиосообщений со словами Нины Матвиенко об Украине обнародовали в интервью, которое Тоня дала Алексею Суханову. В этих сообщениях артистка размышляла о своей жизни и просила молиться за Украину.

"Любила жизнь! Только сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не усмотрела, когда она закончилась так быстро", — говорит Нина Митрофановна в одном из аудиосообщений.

В своих посланиях Народная артиста сожалеет, что не ходила к врачам на обследования. Хотя и признает, что ее ничего особо не беспокоило, она чувствовала себя хорошо.

Также Нина Матвиенко выразила свою искреннюю любовь к Украине и просила молиться за нее:

"Молитесь за Украину. Она достойна этой молитвы… Я впервые ощутила, что я ее ребенок… Прости… Если бы могла, прижала бы к сердцу всю-всю-всю. Там столько цветов для нее внутри. Столько нежности и боли. Матушку… всю эту святую земельку. Каждый день с ней говорила. Каждый день. Просила поносить меня подольше", — говорила Нина Матвиенко в одном из своих последних аудиосообщений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тоня Матвиенко после смерти мамы посвятила ей трогательную песню. Появилось видео.