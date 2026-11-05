Укр

На случай проверки ТЦК: какие документы нужно иметь при себе

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Распечатка Резерв+ Новость обновлена 05 ноября 2026, 16:58
Распечатка Резерв+. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Адвокаты советуют не ограничиваться приложениями в смартфоне

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Во время военного положения и мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учётный документ. При проверке его предъявляют вместе с документом, удостоверяющим личность.

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в разъяснении о воинском учёте. Обязанность иметь при себе военно-учётный документ также закреплена в статье 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

И хотя в МО поясняют, что военно-учётный документ можно показать в электронном виде, а носить бумажный экземпляр в дополнение к нему необязательно, юристы всё же советуют носить при себе распечатку, поскольку "Резерв+" может не работать.

Какие документы нужны при проверке

Базовый набор состоит из двух документов:

  • Документ, удостоверяющий личность — например, паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты или тот же документ в "Дії".
  • Действительный военно-учётный документ — в частности, электронный документ в приложении "Резерв+" либо его распечатка с QR-кодом.

После изменения порядка оформления документов основной формой стал электронный военно-учётный документ — Резерв ID. Однако пользоваться им можно и на бумаге.

PDF-файл можно скачать в "Резерв+" или на портале "Дія" и самостоятельно распечатать. Ещё один вариант — обратиться в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и выдадут распечатку.

При этом QR-код должен оставаться целым и хорошо считываться. Для проверки электронного документа уполномоченный сотрудник сканирует код и получает сведения из реестра. Поэтому распечатка должна быть достаточно чёткой, без повреждений в области QR-кода.

Военный адвокат Роман Лихачёв рекомендует носить распечатанный документ на случай, если "Резерв+" зависнет и человек не сможет показать подтверждение бронирования. По его словам, невозможность подтвердить статус на месте уже приводила к тому, что людей забирали для проверки данных.

Документы, которые нужно показать при проверке ТЦК
Документы, которые нужно показать при проверке ТЦК

Что предъявлять, если есть отсрочка

Основным подтверждением оформленной отсрочки также является электронный военно-учётный документ с соответствующими сведениями. С 1 ноября 2025 года отдельные бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью по общему порядку больше не выдаются. Если человек не пользуется смартфоном, документ с отметкой об отсрочке можно распечатать, в том числе в ЦНАП после оформления услуги.

Перед выходом стоит проверить, отображается ли отсрочка в документе и актуален ли срок её действия. Свидетельства о рождении детей, медицинские заключения и другие документы, подтверждающие основание для отсрочки, используются при её оформлении, но не заменяют военно-учётный документ при проверке.

Освобождает ли отсрочка от проверки документов

Наличие отсрочки не отменяет обязанности предъявить документы. Закон устанавливает требование иметь военно-учётный документ для мужчин — граждан Украины от 18 до 60 лет, а не только для тех, кого могут мобилизовать непосредственно сейчас.

При проверке уполномоченные сотрудники сверяют персональные сведения и данные военно-учётного документа с реестром. Поэтому важно иметь при себе не только паспорт, но и действительный документ, по которому можно проверить военно-учётный статус.

Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней – до 29 января 2027 года. Основные правила призыва в ноябре не меняются, однако правительство пересматривает подход к бронированию работников.

Теги:
#Документы #Мобилизация #Отсрочка от мобилизации