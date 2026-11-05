На случай проверки ТЦК: какие документы нужно иметь при себе

Адвокаты советуют не ограничиваться приложениями в смартфоне

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Во время военного положения и мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учётный документ. При проверке его предъявляют вместе с документом, удостоверяющим личность.

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в разъяснении о воинском учёте. Обязанность иметь при себе военно-учётный документ также закреплена в статье 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

И хотя в МО поясняют, что военно-учётный документ можно показать в электронном виде, а носить бумажный экземпляр в дополнение к нему необязательно, юристы всё же советуют носить при себе распечатку, поскольку "Резерв+" может не работать.

Какие документы нужны при проверке

Базовый набор состоит из двух документов:

Документ, удостоверяющий личность — например, паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты или тот же документ в "Дії".

— например, паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты или тот же документ в "Дії". Действительный военно-учётный документ — в частности, электронный документ в приложении "Резерв+" либо его распечатка с QR-кодом.

После изменения порядка оформления документов основной формой стал электронный военно-учётный документ — Резерв ID. Однако пользоваться им можно и на бумаге.

PDF-файл можно скачать в "Резерв+" или на портале "Дія" и самостоятельно распечатать. Ещё один вариант — обратиться в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и выдадут распечатку.

При этом QR-код должен оставаться целым и хорошо считываться. Для проверки электронного документа уполномоченный сотрудник сканирует код и получает сведения из реестра. Поэтому распечатка должна быть достаточно чёткой, без повреждений в области QR-кода.

Военный адвокат Роман Лихачёв рекомендует носить распечатанный документ на случай, если "Резерв+" зависнет и человек не сможет показать подтверждение бронирования. По его словам, невозможность подтвердить статус на месте уже приводила к тому, что людей забирали для проверки данных.

Документы, которые нужно показать при проверке ТЦК

Что предъявлять, если есть отсрочка

Основным подтверждением оформленной отсрочки также является электронный военно-учётный документ с соответствующими сведениями. С 1 ноября 2025 года отдельные бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью по общему порядку больше не выдаются. Если человек не пользуется смартфоном, документ с отметкой об отсрочке можно распечатать, в том числе в ЦНАП после оформления услуги.

Перед выходом стоит проверить, отображается ли отсрочка в документе и актуален ли срок её действия. Свидетельства о рождении детей, медицинские заключения и другие документы, подтверждающие основание для отсрочки, используются при её оформлении, но не заменяют военно-учётный документ при проверке.

Освобождает ли отсрочка от проверки документов

Наличие отсрочки не отменяет обязанности предъявить документы. Закон устанавливает требование иметь военно-учётный документ для мужчин — граждан Украины от 18 до 60 лет, а не только для тех, кого могут мобилизовать непосредственно сейчас.

При проверке уполномоченные сотрудники сверяют персональные сведения и данные военно-учётного документа с реестром. Поэтому важно иметь при себе не только паспорт, но и действительный документ, по которому можно проверить военно-учётный статус.

Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней – до 29 января 2027 года. Основные правила призыва в ноябре не меняются, однако правительство пересматривает подход к бронированию работников.