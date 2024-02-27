Олег Винник засветился на свежем фото с фанаткой: как сейчас выглядит артист

Артист уехал из Украины с начала войны

Известный украинский артист Олег Винник, который до войны собирал стадионы, а после полномасштабного вторжения РФ быстро уехал из Украины, засветился на свежем фото с фанаткой. Снимок был сделан в Берлине, а позирует "повелитель волчиц" со своей главной поклонницей и по совместительству бухгалтером, которая опекается его благотворительным фондом.

Фотографию с Олегом Винников в Берлине опубликовала в Instagram пользовательница Валерия Барон, которая из обычной ярой фанатки превратилась в аудитора, налогового консультанта и директора благотворительного фонда Олега Винника "Волчица". Снимок с Винником Валерия Барон опубликовала в своей день рождения и написала: "Спасибо, Вселенная за мое появление в этот день! Спасибо, мой Новый год!".

Надо сказать, что Олег Винник хорошо и очень свежо выглядит на этом снимке. И это несмотря на болезнь, от которой он якобы лечится в Германии все два года полномасштабной войны в Украине. У него заметно отросли волосы и теперь он носит очки.

Отметим, что после выезда из Украины любимец женщин Олег Винник редко появляется на публике и не показывает свою жизнь в соцсетях. О своем переселении в Германию и загадочную болезнь артист рассказал в единственном большом интервью, которое вышло в 2023 году.

Как известно, Олег Винник начинал свою карьеру певца именно в Германии, где выступал в театре. Там у него также имеется недвижимость. Затем он приехал в Украину, где получил широкую популярность и любовь публики. А после начала войны снова уехал в Германию.

Олег Винник дал одно большое интервью с начала большой войны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский раскритиковал Олега Винника. Ясинский подчеркнул, что Винник для него — это разочарование.