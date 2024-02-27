Олег Винник засвітився на свіжому фото з фанаткою: як зараз виглядає артист

Артист виїхав з України від початку війни

Відомий український артист Олег Винник, який до війни збирав стадіони, а після повномасштабного вторгнення РФ швидко виїхав із України, засвітився на свіжому фото з фанаткою. Знімок був зроблений у Берліні, а позує "володар вовчиць" зі своєю головною шанувальницею та за сумісництвом бухгалтеркою, яка опікується його благодійним фондом.

Фотографію з Олегом Винником у Берліні опублікувала в Instagram користувачка Валерія Барон, яка зі звичайної затятої фанатки перетворилася на аудитора, податкового консультанта та директора благодійного фонду Олега Винника "Вовчиця". Знімок з Винником Валерія Барон опублікувала у свій день народження і написала: "Дякую, Всесвіт за мою появу цього дня! Дякую, мій Новий рік!".

Треба сказати, що Олег Винник гарно та дуже свіжо виглядає на цьому знімку. І це незважаючи на хворобу, від якої він нібито лікується у Німеччині усі два роки повномасштабної війни в Україні. У нього помітно відросло волосся і тепер він носить окуляри.

Зазначимо, що після виїзду з України улюбленець жінок Олег Винник рідко з’являється на публіці та не показує свого життя у соцмережах. Про своє переселення до Німеччини та загадкову хворобу артист розповів у єдиному великому інтерв’ю, яке вийшло 2023 року.

Як відомо, Олег Винник розпочинав свою кар’єру співака саме у Німеччині, де виступав у театрі та мюзиклах. Там у нього також є нерухомість. Потім він приїхав до України, де набув широкої популярності та любові публіки. А після початку війни знову виїхав до Німеччини.

Олег Винник дав лише одне велике інтерв’ю з початку великої війни

Раніше "Телеграф" розповідав, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував Олега Винника. Ясинський наголосив, що Винник для нього — це розчарування.