Почему проснулся "Мексиканец": эксперт об информационной операции ФСБ

Егор Буркин опубликовал аудиообращение после интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко

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Кандидат политических наук Алексей Буряченко считает, что за публичной активностью Егора Буркина по прозвищу "Мексиканец" может стоять информационная операция российских спецслужб против Украины. Эту версию он связывает со временем появления заявлений и их содержанием.

Этой оценкой эксперт поделился в Facebook. По словам Буряченко, в новом обращении Буркин угрожает журналистам, пренебрежительно отзывается об антикоррупционных активистах и критикует.

"Создается впечатление, что кто-то очень вовремя решил активировать своего "спящего агента", который пытается влиять на украинское информационное пространство под лозунгами борьбы с коррупцией и громких разоблачений", – написал Буряченко.

Буряченко также предположил, что Буркин мог быть источником записей по делу "Карфаген", которые получило НАБУ. По словам эксперта, Буркин публично поддерживает НАБУ и САП и заявляет о готовности передавать им информацию. Такое взаимодействие могло начаться за несколько месяцев до нынешнего резонанса.

По мнению Буряченко, следует выяснить, откуда взялись материалы, при каких обстоятельствах их передали правоохранителям и какие мотивы мог иметь источник информации.

"Внезапная активность "Мексиканца", выбранный момент и попытки повлиять на противостояние украинских правоохранительных органов вызывают все больше вопросов. Не окажется ли в итоге, что под видом борьбы с коррупцией ФСБ разыгрывает очередную комбинацию, а украинская антикоррупционная система даже не замечает, что ее используют "втемную"? – задается вопросом эксперт."

Как сообщал "Телеграф", Егор Буркин в интервью блогеру Василию Тимошенко утверждал, что около 42 млн долларов были выведены через различные криптовалютные адреса.