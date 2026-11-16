Теплый пол есть, а ноги мерзнут: покрытие, которое крадет тепло в вашем доме

Подложка и способ укладки тоже влияют на теплоотдачу

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Для водяного теплого пола важно правильно настроить отопление и выбрать покрытие, которое хорошо пропускает тепло. От этого зависит, насколько эффективно прогреется комната и сколько энергии потребуется для обогрева.

По данным Uponor, лучше всего тепло от водяного теплого пола передает керамическая плитка. Другие материалы могут заметно снизить эффективность системы. Особенно это касается толстых ковров с подложкой: они создают дополнительное сопротивление теплу.

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Большинство видов ламината совместимы с подогревом, если это допускает производитель. Для своих покрытий крупный бельгийский производитель строительных материалов и напольных покрытий Unilin устанавливает максимальную температуру поверхности 27 °C и рекомендует, чтобы суммарное сопротивление всех слоев над системой не превышало 0,15 м²·К/Вт. Подложку следует выбирать с низким тепловым сопротивлением.

В суммарное тепловое сопротивление включают все слои над системой отопления Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Для деревянного пола Uponor советует выбирать более плотные и тонкие покрытия: они меньше препятствуют прохождению тепла. Согласно инструкции Unilin, приклеенный деревянный пол передает тепло лучше, чем плавающий. Температуру нужно менять постепенно, а в отопительный сезон между элементами могут появляться щели.

Uponor допускает ковры, если суммарное сопротивление покрытия и подложки не превышает 2,5 tog. В то же время Unilin предупреждает, что под коврами, уложенными поверх ее покрытий, может накапливаться тепло. Это отдельный риск локального перегрева.

Как сообщал "Телеграф", металлизированная поверхность алюминизированной подложки помогает сократить теплопотери и расходы на отопление.