Более трети банков зависят от денег НБУ: кто получает больше всего процентов

Как меняется зависимость финансовых учреждений от выплат регулятора после учета расходов

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По меньшей мере треть украинских банков в значительной степени зависит от процентов, которые выплачивает Национальный банк по депозитным сертификатам. Некоторые финансовые учреждения таким способом получают большую часть своих процентных доходов, тогда как кредитование бизнеса и населения остается на втором плане.

"Телеграф" проанализировал, какие банки больше всего зарабатывают на средствах НБУ. Больше читайте в материале: Деньги есть, но кредитов не дают: как банки подсели на миллиардные проценты от НБУ.

Какие банки больше всего зависят от процентов НБУ

Наибольшую зависимость имеют СЕБ Банк Корпоративный и Ситибанк. Проценты по депозитным сертификатам Нацбанка обеспечивают им соответственно 87% и 73,2% всех валовых процентных доходов. Речь идет о доле в общей сумме заработанных процентов до вычета процентных расходов.

В общей сложности в наиболее зависимую группу вошли восемь банков: они получают от НБУ от 50% до 87% всех процентных доходов. То есть не менее каждой второй гривны таких доходов поступает от регулятора.

Еще у 18 банков доля выплат Нацбанка составляет от 20% до 45,7%. Самые высокие показатели в этой группе у Креди Агриколь Банк – 45,7% и Нексент Банк – 44,5%.

В следующую группу входят 13 банков, которые получают по сертификатам от 3,6% до 19,2% валовых процентных доходов. И только последний вариант с 13 банками можно считать более или менее приемлемым и сопоставимым с довоенной практикой.

Зависимость банков от доходов по депозитным сертификатам НБУ. Инфографика "Телеграфа"

Что показывает сравнение с чистым процентным доходом

Некоторые банкиры настаивают на другой методике: сравнивать выплаты НБУ с чистым процентным доходом. Его определяют, вычитая из полученных процентных доходов процентные расходы, в частности проценты, которые банк платит вкладчикам по депозитам.

Однако при таком расчете показатели зависимости становятся еще выше. В СЕБ Банк Корпоративный соотношение процентов по депозитным сертификатам к чистому процентному доходу составляет 207,7%, в Радабанке и Акордбанке – по 194,7%.

Эти значения превышают 100%, поскольку выплаты Нацбанка сравнивают с доходом, уже уменьшенным на процентные расходы. В первом случае поступления по сертификатам более чем вдвое превышают этот остаток, в двух других – почти вдвое.

Как выросли вложения банков в сертификаты Нацбанка

В январе–феврале 2022 года суточные вложения банков в депозитные сертификаты НБУ составляли от 20 млн грн до 70 млн грн. Осенью 2026-го они достигали 601,7 млн грн. По сравнению с нижней границей довоенного диапазона это примерно 30-кратный рост.

Депозитные сертификаты позволяют финансовым учреждениям получать проценты на средства, размещенные в Нацбанке. Для значительного количества банков именно эти выплаты стали крупнейшим источником процентных доходов, опередив кредитование бизнеса и населения, а также вложения в государственные облигации.

В то же время почти половину кредитования экономики обеспечивают лишь пять государственных банков. По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2026 года на них приходилось 614,3 млрд грн, или 46,8% всего кредитования. Остальные 54 финансовых учреждения обеспечивали 698,1 млрд грн – 53,2%.

Как сообщал "Телеграф", вкладчик в "Ощадбанке" после года хранения 100 тысяч гривен под 11,5% годовых получает около 108,9 тысячи гривен после уплаты налогов.