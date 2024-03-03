79-летний Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетили концерт рок-группы (фото)

Финальный концерт группы U2 прошел в Лас-Вегасе

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом, сходила на концерт рок-группы U2. Коллектив отыграл свое последнее выступление, которое было в рамках мирового турне.

Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram. Финальный концерт прошел 2 марта в Лас-Вегасе.

На выступление U2 пришло немало знаменитостей, среди которых были звездные супруги Кэтрин Зетти-Джонс и Майкл Дуглас. Компанию им также составил 23-летний сын Дилан.

Кэтрин Зета-Джонс на концерте

Кэтрин показала, как они зажигали на концерте группы, а также поделилась эмоциями.

Кэтрин Зета-Джонс с сыном

На концерт Зета-Джонс выбрала вечернее сдержанное платье, а вот 79-летний Майкл Дуглас и Дилан были в костюмах.

"В таком восторге! Эта ночь останется в памяти", — поделилась знаменитость.

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