Пленки, переписки и уголовное дело: Кравченко заявил, что окружение руководителя САП Клименко знало о риске разоблачения
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Экс-генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с записями разговоров близкого окружения Александра Клименко.
Кравченко утверждает, что приближенные к начальнику САП фигуранты записей паниковали, ведь знали, что в прокуратуре уже было уголовное производство. Поэтому целью НАБУ и САП во время обысков были именно эти файлы, которые они изъяли, а затем слили фигурантам дела.
Кравченко анонсирует обнародование записей с деталями о "системном коррупционном договорняке со всей антикоррупционной системой" 17 ноября.