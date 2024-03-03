79-річний Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс відвідали концерт рок-гурту (фото)

Фінальний концерт гурту U2 відбувся у Лас-Вегасі

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як разом із чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, сходила на концерт рок-гурту U2. Колектив відіграв свій останній виступ, який був у рамках світового турне.

Про це знаменитість розповіла на сторінці в Instagram. Фінальний концерт відбувся 2 березня у Лас-Вегасі.

На виступ U2 завітало чимало знаменитостей, серед яких було зіркове подружжя Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа. Компанію їм також склав 23-річний син Ділан.

Кетрін Зета-Джонс на концерті

Кетрін показала, як вони запалювали на концерті гурту, а також поділилася емоціями.

Кетрін Зета-Джонс з сином

На концерт Зета-Джонс обрала вечірню стриману сукню, а от 79-річний Майкл Дуглас та Ділан були в костюмах.

"У такому захваті! Ця ніч залишиться у пам'яті", — поділилася знаменитість.

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