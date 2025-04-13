В России в районе ТЭЦ прогремел мощнейший взрыв: появились кадры масштабного пожара

Момент взрыва также попал на камеры

В ночь на 13 апреля в российском Оренбурге прогремел мощный взрыв. Изначально пропагандистские ресурсы сообщали, что в результате на Сакмарской ТЭЦ произошел пожар, а затем уточнили, что горит якобы электроподстанция примерно в километре от ТЭЦ.

Информация об этом появилась в Telegram-каналах, а также в МЧС Оренбургской области. Сообщается, что в результате происшествия у части домов нет электричества.

"Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции. Пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано", — сообщили в МЧС Оренбургской области.

Момент взрыва в Оренбурге попал на видео с камер наблюдения. На кадрах можно заметить, что время происшествия — 05:08.

Местные СМИ также пишут, что точный адрес электроподстанции, где был пожар, улица Терешкова 150\4. Это место расположено примерно в километре от "Сакмарской ТЭЦ".

Оренбург в России на карте

Расстояние между лектроподстанцией и ТЭЦ в Оренбурге

Сакмарская ТЭЦ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 апреля недалеко от российского Саратова произошло возгорание на территории аэропорта. Огромный столб дыма попал на фото и видео.

До этого масштабный пожар охватил Ростовскую область, из-за чего огонь едва не сжег три деревни. При этом зарево от пожара было заметно за многие километры от места возгорания, хотя в местных СМИ говорили, что площадь огня составила всего пару сотен квадратных метров.