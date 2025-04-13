Таким город помнят старожилы: как выглядел Днепр 45 лет назад

Некоторые места продолжают существовать, но выглядят несколько иначе

В городах со временем одни здания и места остаются неизменными, сохраняя дух прошлого, другие исчезают, уступая место новым сооружениям и современным реалиям. Днепр, как один из самых больших городов Украины, также пережил трансформации, но некоторые уголки все еще напоминают о его истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела набережная в Днепре до строительства гостиницы "Парус". Теперь предлагаем посмотреть, как выглядел Днепр в 80-е годы.

Первое фото, опубликованное на Facebook-сообществе "Мой Днепр", переносит в ресторан "Маяк" в парке Шевченко. Это заведение было популярным местом для отдыха горожан, где они могли насладиться обедом или ужином с видом на живописный парк. Здание "Маяка" поражает своей архитектурой: классический стиль с колоннами и декоративными элементами придавал ему торжественный вид. В 80-е годы это место было средоточием социальной жизни. Теперь этот ресторан не работает.

Набережная и ресторан "Маяк"

Исторический музей на главном проспекте города, ныне известном как проспект Дмитрия Яворницкого. Здание музея, с его величественными формами и строгими линиями, было символом культурной жизни Днепра. В 1980-х годах музей уже играл немаловажную роль в сохранении истории региона, привлекая как местных жителей, так и туристов. Это здание сохранилось до настоящего времени и остается важным памятником города, хотя его окрестности со временем изменились.

Исторический музей в Днепре

Набережная на жилом массиве Солнечный. На снимке виден самолет, установленный в 1975 году в честь летчиков 170-й воздушной дивизии. Они входили в состав 17-й армии, осенью 1943 года освобождавшей Днепропетровскую область. Этот памятник сохранился до сих пор. Набережная в 80-е годы была излюбленным местом для прогулок и активного досуга, особенно среди молодежи, как и сейчас.

Набережная

Диорама у исторического музея, известная как "Битва за Днепр". Это масштабное сооружение было создано для увековечения героического подвига во время Второй мировой войны. На переднем плане виден самолет, а вокруг — военная техника, символизирующая военную историю. Истребитель МиГ в 2017 году перевезли на реконструкцию и планировали установить на аэродроме Каменка.