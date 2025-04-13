Взрывы на Киевщине, в Одессе, Николаеве и не только: что известно о ночной атаке по Украине

Информации о серьезных повреждениях на данный момент нет

С вечера 12 апреля и в ночь на 13-е число россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами и КАБАми. В результате взрывы прогремели в ряде областей.

Информация об этом была опубликована в Воздушных силах Украины, а также в мониторинговых Telegram-каналах. Атака началась примерно с 22:00 12 апреля.

Известно, что громко этой ночью было также в крупных городах.

"Суспільне Николаев" пишет, что взрывы этой ночью было слышно в Николаеве. Информацию об этом сообщают корреспонденты издания.

Также "Суспільне" информирует о взрывах в Одессе этой ночью.

Тем временем в мониторинговых Telegram-каналах появилась информация о том, что взрывы якобы были слышны этой ночью в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, сообщается, что взрывы якобы слышали в Каневе Черкасской области.

В настоящее время подробности ночной атаки устанавливаются. Информации о "прилетах" на данный момент нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 9 апреля противник атаковал беспилотниками Киев. В результате зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.