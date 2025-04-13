Эти открытки согреют даже на расстоянии: самые красивые картинки для поздравления с Вербным воскресеньем 2025

Обязательно отправьте близким красивую поздравительную картинку

Вербное воскресенье – это не просто очередной религиозный праздник. Это символ весны и стремление к внутренней чистоте. В этом году она выпадает на 13 апреля и именно в этот день стоит поздравить родных и близких. Это можно сделать с помощью слов, звонка или отправить им красивую открытку.

Этот христианский праздник – вход Господень в Иерусалим, когда Иисуса встречали с пальмовыми ветвями как царя. В Украине пальмовые ветви заменили ивовыми, они просыпаются первой весной. Поэтому верба – это символ обновления, жизни и благодати Божией.

В этот день люди идут в церковь, освящают веточки ивы, украшаемые лентами. После службы легонько касаются ивой родных, приговаривая: "Не я бью — ива бьет, через неделю — Пасха!". Это не шутка, а благословение на здоровье, благополучие и силу духа. Хозяйки украшают дом веточками ивы, которые считаются оберегом от зла.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления в открытках и картинках. Отправьте красивую картинку близкому человеку поздравьте ее с этим светлым праздником.

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