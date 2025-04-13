Почти летнее тепло задержится ненадолго? Когда в Украину снова вернутся заморозки и дожди

"Минусы" еще напомнят о себе

Уже со следующей недели, 14 апреля, в Украину вернется почти летнее тепло. Однако продержится оно не долго, ведь ближе к концу месяца украинцев ждет очередное похолодание.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. С 24 апреля температура воздуха начнет опускаться и достигнет "минусов".

Когда в Украине снова похолодает

Начиная с четверга, 24 апреля, температура будет постепенно опускаться. Днем украинцев ожидает +9 градусов на западе и +12 градусов в других регионах. Ночью термометр покажет до +3 и до +6 градусов соответственно. К тому же, в течение дня северные и западные области ожидают дожди с грозой.

Погода в Украине 24 апреля

В пятницу, 25 апреля, будет дождь в течение всех суток по всей территории страны, это будет способствовать снижению показателей температуры. Похолодание охватит западные и северные области, где термометр покажет от +4 до +8 градусов днем, а в центре, на востоке и юге до +15 градусов.

Погода в Украине 25 апреля

В субботу, 26 апреля, синоптики прогнозируют заморозки на западе Украины. В этот день воздух остынет до -3 градусов, в горных регионах морозы могут быть еще сильнее. В других областях в течение дня столбик термометра будет показывать от +3 до +8 градусов.

Погода в Украине 26 апреля

Напомним, что уже с 14 апреля украинцев ожидает теплая и солнечная погода с +20 градусами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды украинцам ожидать на Пасху, 20 апреля.