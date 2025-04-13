Как спасти подгоревшие куличи? В сети подевались ценным лайфхаком (видео)

Можно использовать не только терку

В канун Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, в сети появилось немало интересных и полезных лайфхаков. Есть даже советы как спасти подгоревшие куличи.

Видео в сети Tik Tok опубликовала Екатерина. Она поделилась лайфхаком, как легко очистить верхушки кулича от черного нагара.

В оригинале на видео женщина использует маникюрный фрезер и специальную круглую плоскую насадку, чем-то похожую на полировальный диск. С ее помощью мастерица осторожно снимает черное обгоревшее тесто, сохраняя структуру верхушки.

"Салон красоты для кулича открыт. Запись только по предоплате! Да, это фрезер. Да, это кулич. Нет, это не кулинарная катастрофа — это шутка. Видео создано с юмором и самоиронией. Кто понял — тот улыбнулся, кто обиделся — обнимаю. Всем хорошего настроения!" — говорится в подписи под видео.

Заметим, что насадка, используемая автором, новая и чистая, однако такой юмористический лайфхак возмутил пользователей. Некоторые подчеркнули, что лучше использовать терку, но она не сохранит неровную текстуру верхушки кулича. Кто-то из пользователей оценил юмор и посмеялся, добавив, что фрезер стал помощником и на кухне.

Как предотвратить подгорание куличей

Чтобы верхушки куличей не подгорали, их следует накрыть фольгой. То есть, когда куличи в духовке хорошо зарумянились, но внутри еще не пропеклись, накройте верхушки куском фольги. Он будет предотвращать подгорание, а на скорость и качество пропекания это не повлияет.

Добавим, что использовать вместо фольги пергамент или бумагу не следует, она не даст нужного результата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и быстро приготовить глазурь на куличи. Этот способ подойдет даже новичку.