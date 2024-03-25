Антонио Бандерас эффектно засветился в Испании: как сейчас выглядит один из самых горячих актеров (фото)
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Знаменитость выглядела роскошно
Известный испанский актер Антонио Бандерас, которого летом поймали на поцелуе с журналисткой, снова появился на публике. Мужчина пришел в церковь Сан-Хуан Баутиста во время Страстной недели.
Антонио Бандерас посетил процессию Марии Сантисима де Лагримас и Фаворес в Малаге на юге Испании. Звезда была замечена в храме с девушкой Николь Кимпел.
Он был одет в рясу молочного оттенка – духовную одежду священнослужителей. На талии у Антонио был специальный широкий пояс бежевого оттенка. В то время как избранница Бандераса Николь надела светлую кофточку с голубыми полосками, джинсы и куртку из этого же материала.
Бандерас активно общался с другими людьми и обнимался. Актера можно назвать религиозным человеком, ведь он периодически появляется на церковных литургиях.
Интересно, что Антонио Бандерас и Николь Кимпел находятся в отношениях почти 10 лет. У них разница в возрасте – более 20 лет. Известно, что Николь работала инвестиционным банкиром, владеет собственным брендом одежды и пятью языками. Актер признался, что Кимпел поразила его своей уравновешенностью и спокойностью.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на публике появилась 65-летняя американская актриса Шэрон Стоун. Для выхода в свет звезда выбрала красивую белую блузку с V-образным вырезом с объемной накидкой. Шэрон дополнила образом красивыми подвесками. В общем, актриса выглядела роскошно.