В необычном образе: 65-летняя Шэрон Стоун появилась на красной дорожке в Беверли-Хиллз (фото)

Знаменитость удивила публику выбором одежды

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун поражает своим свежим видом на публичных мероприятиях. Недавно звезда появилась в стильном черном платье в Милане. А теперь кинодива позировала на 35-й ежегодной церемонии вручения наград GLAAD Media Awards в Beverly Hilton.

Для престижной церемонии Стоун выбрала роскошную белую блузку с V-образным вырезом с огромной накидкой. Она стала основным акцентом вида знаменитости. Накидка была объемной до пят, а также на ней можно было заметить изображение черных перьев. Вероятно, она была сшита из атласной ткани.

На шею Шэрон одела сразу несколько аксессуаров: колье из жемчужин, другое — золотистое с подвесками с изображением глаза и длинную цепочку к пупку с большой золотистой брошью.

Необычную блузку актриса дополнила классическими чёрными брюками с высокой посадкой. Они также выполнены из гладкой ткани. Гармонично вписывался в образ клатча со змеиным принтом и черные туфли с зауженным носом.

Ранее "Телеграф" писал об образе Шэрон Стоун на интервью с американским искусствоведом Джерри Зальцом. Звезда надела деловой костюм светло-коричневого цвета. Она не делала заметного макияжа и не надевала украшения.