Антоніо Бандерас ефектно засвітився у Іспанії: як зараз виглядає один з найбільш гарячих акторів (фото)

Знаменитість мала розкішний вигляд

Відомий іспанський актор Антоніо Бандерас, якого влітку спіймали на поцілунку з журналісткою, знову з'явився на публіці. Чоловік прийшов до церкви Сан-Хуан Баутіста під час Страсного тижня.

Антоніо Бандерас відвідав процесію Марії Сантісіма де Лагрімас і Фаворес у Малазі, що на півдні Іспанії. Зірку помітили у храмі з дівчиною Ніколь Кімпел.

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Він був одягнений в рясу молочного відтінку — духовний одяг священнослужителів. На талії Антоніо мав спеціальний широкий пояс бежевого відтінку. Тоді як обраниця Бандераса Ніколь одягла світлу кофтинку з блакитними смужками, джинси та куртку з цього ж матеріалу.

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Бандерас активно спілкувався з іншими людьми та обіймався. Актора можна назвати релігійною людиною, адже він періодично з'являється на церковних літургіях.

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Цікаво, що Антоніо Бандерас і Ніколь Кімпел перебувають у стосунках майже 10 років. У них різниця у віці — понад 20 років. Відомо, що Ніколь працювала інвестиційним банкіром, має власний бренд одягу та володіє п'ятьма мовами. Актор зізнався, що Кімпел вразила його своєю врівноваженістю та спокійністю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на публіці з'явилась 65-річна американська акторка Шерон Стоун. Для виходу у світ зірка обрала красиву білу блузу з V-подібним вирізом з об'ємною накидкою. Шерон доповнила образом красивими підвісками. Загалом акторка мала розкішний вигляд.