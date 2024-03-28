Во Франции разразился расистский скандал из-за певицы, которая должна открывать "Олимпиаду-2024" (фото)

63% французов считают, что музыка Аи не представляет Францию

В скором времени Франция будет принимать у себя "Олимпиаду-2024", а открывать масштабное мероприятие в Париже должна была французская певица малийского происхождения Ая Накамура. Самобытная Ая считается одной из популярнейших французскоязычных исполнительниц во всем мире.

Однако французы не поддержали артистку. 63% проголосовали против выступления Накамуры на открытии, объясняя такую позицию тем, что музыка Аи "не представляет Францию", пишет The New York Times.

Расистский скандал вокруг талантливой артистки поднял глава Сената Франции и депутат правой партии "Республика" Жерар Ларше. Им не понравился французский язык Накамуры и немало сленга в ее песнях.

Экзотическая Ая

В источнике об Ае пишут так: "Она смешивает французские тексты с арабскими, английскими и западноафриканскими диалектами, такими как бамана, малийский язык ее родителей, в песнях, в которых переплетаются R&B, звук и ритмы афропопа".

Артистка действительно очень популярна, однако многие французы высказали мнение, что творчество Накамуры не отражает представления о Франции. Женщину начали хейтить и заваливать расистскими сообщениями.

Зажигалка Ая

Международная лига против расизма и антисемитизма во Франции оперативно отреагировала и подала жалобу, а прокуратура Парижа занялась расследованием.

Добавим, что на "Олимпиаде-2024" Ая должна была исполнить один из хитов Эдит Пиаф. Олимпийский оргкомитет уже отреагировал на скандал, выразив поддержку певице: "Мы шокированы проявлением расизма по отношению к наиболее прослушиваемой французской артистке в мире".

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