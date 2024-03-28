У Франції спалахнув расистський скандал через співачку, яка має відкривати "Олімпіаду-2024" (фото)

63% французів вважають, що музика Аї не представляє Францію

Незабаром Франція прийматиме "Олімпіаду-2024", а відкривати масштабне дійство у Парижі мала французька співачка малійського походження Ая Накамура. Самобутня Ая вважається однією з найпопулярніших французькомовних виконавиць у всьому світі.

Проте французи не підтримали артистку. 63% проголосували проти виступу Накамури на відкритті, пояснюючи таку позицію тим, що музика Аї "не представляє Францію", пише The New York Times.

Расистський скандал навколо талановитої артистки підняв голова Сенату Франції та депутат правої партії "Республіка" Жерар Ларше. Їм не сподобалась французька мова Накамури та чимало сленгу у її піснях.

Екзотична Ая

У джерелі про Аю пишуть так: "Вона змішує французькі тексти з арабськими, англійськими та західноафриканськими діалектами, такими як бамана, малійська мова її батьків, у піснях, в яких переплітаються R&B, звук і ритми афропопу".

Артистка і справді дуже популярна, проте чимало французів висловили думку, що творчість Накамури не відображає уявлення про Францію. Жінку почали хейтити та завалювати расистськими образами.

Запальничка Ая

Міжнародна ліга проти расизму та антисемітизму у Франції оперативно відреагувала та подала скаргу, а прокуратура Парижа зайнялась розслідуванням.

Додамо, що на "Олімпіаді-2024" Ая мала виконати один з хітів Едіт Піаф. Олімпійський оргкомітет уже відреагував на скандал, висловивши підтримку Накамурі: "Ми шоковані проявом расизму стосовно найбільш прослуховуваної французької артистки у світі".

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