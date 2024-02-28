Все из-за похищенной сумки: у организаторов Олимпиады в Париже огромные проблемы

Полиция уже начала расследование

Уже ближайшим летом состоятся Олимпийские игры в Париже и за пять месяцев до их начала случилась большая неприятность. На вокзале Gare du Nord неизвестные похитили сумку, в которой находились ноутбук и два USB-накопителя. На них хранились планы безопасности при проведении соревнований.

Как пишет The Guradian, сумку с важным содержимым перевозил инженер из мэрии Парижа. Он положил ее в багажное отделение под своим сиденьем, но она оттуда пропала.

Пропажу мужчина заметил, когда ему нужно было пересесть в другой поезд. Теперь стражи порядка выясняют, было ли событие спланированной акцией или обычным стечением обстоятельств.

По данным источника, на флешках были секретные данные о планах полиции по обеспечению порядка во время Олимпиады в Париже. Мэрия Парижа не смогла сразу прокомментировать ситуацию, когда с ней связалсь журналисты.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Организаторы соревнований ранее сообщали, что за порядком в столице Франции будут следить 35 тысяч сотрудников различных служб безопасности.

Отметим, что участие в Олимпийских играх примут и украинские спортсмены. Сейчас у нашей страны есть 38 лицензий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики предрекли нашим атлетам 2 золотые медали и 18 наград в целом.