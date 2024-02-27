Полякова пожаловалась на Винника, который кинул ее на деньги и убежал
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Оля Полякова подчеркнула, что не пожала бы руку Олегу Виннику
Украинская певица Оля Полякова, недавно показавшая свои развлечения в бане, поразила признанием, что певец Олег Винник ее обманул, отхватил большую сумму денег и просто-напросто скрылся. Речь идет о 150 тысячах евро.
Как отмечает Times of Ukraine, артисты должны были вместе выпустить трек "Длинноногое счастье". Знаменитости успели поработать над песней и снять клип.
Финансово этому поспособствовала крупная компания, однако вскоре артист оказался за пределами Украины.
Оля Полякова подчеркнула, что она не пожала бы руку Олегу Виннику.
"Он меня подставил. У нас с Олегом был общий трек — "Длинноногое счастье". Это то, что потом у меня превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень-очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео", — рассказала Оля.
После начала большой войны Оля Полякова не смогла выпустить песню в первоначальном варианте. Олег Винник испарился с деньгами, так что продолжить работу вместе было невозможно. А компания, вложившая деньги, попросила их вернуть. Певица добавила, что уже два года не может разрулить эту ситуацию, а Винник об этом даже не интересуется.
"И когда это все произошло, и нужно было как-то переделывать это все дело — Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", — добавила Оля.
Ранее "Телеграф" писал, как Олег Винник уехал в Германию во время войны. Пока артист возвращаться в Украину не намерен.