Полякова пожаловалась на Винника, который кинул ее на деньги и убежал

Оля Полякова подчеркнула, что не пожала бы руку Олегу Виннику

Украинская певица Оля Полякова, недавно показавшая свои развлечения в бане, поразила признанием, что певец Олег Винник ее обманул, отхватил большую сумму денег и просто-напросто скрылся. Речь идет о 150 тысячах евро.

Как отмечает Times of Ukraine, артисты должны были вместе выпустить трек "Длинноногое счастье". Знаменитости успели поработать над песней и снять клип.

Финансово этому поспособствовала крупная компания, однако вскоре артист оказался за пределами Украины.

Оля Полякова рассказала, как ее обманул Винник

Оля Полякова подчеркнула, что она не пожала бы руку Олегу Виннику.

"Он меня подставил. У нас с Олегом был общий трек — "Длинноногое счастье". Это то, что потом у меня превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень-очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео", — рассказала Оля.

Олег Винник живет и работает в Германии

После начала большой войны Оля Полякова не смогла выпустить песню в первоначальном варианте. Олег Винник испарился с деньгами, так что продолжить работу вместе было невозможно. А компания, вложившая деньги, попросила их вернуть. Певица добавила, что уже два года не может разрулить эту ситуацию, а Винник об этом даже не интересуется.

"И когда это все произошло, и нужно было как-то переделывать это все дело — Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", — добавила Оля.

Ранее "Телеграф" писал, как Олег Винник уехал в Германию во время войны. Пока артист возвращаться в Украину не намерен.