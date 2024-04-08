"Слишком велик соблазн": замужняя Алина Гросу заговорила о татуированном любовнике (видео)

28-летняя артистка поделилась с фанатами мнением об измене

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу рассказала поклонникам, что она думает об изменах в отношениях, если в браке угасает любовь. Совсем недавно 28-летняя звезда поделилась свадебными фото со своим любимым, однако личность мужччины певица не спешит раскрывать.

Гросу поделилась размышлениями, что будь она в зрелом возрасте, то не отказалась бы от "молодого татуированного любовника", да еще и с кулинарным талантом. "Если бы мне было лет 40-45, и я бы имела молодого татуированного любовника, который умеет вкусно готовить к этому… Ну, не знаю, не знаю. Слишком велик соблазн", — ответила артистка.

Напомним, что по неподтвержденным данным, новым мужем Алины Гросу может быть Роман Полянский. Это российский актер, который, как известно, после вторжения РФ в Украину посетил в Москве премьеру фильма режиссера Валерия Фокина — путиниста, поддерживающего вторжение в нашу страну и геноцид украинцев.

Летом 2019 года исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова, но уже в декабре того же года семья распалась. 2021 впервые заговорили о романе артистки с российским актером Романом Полянским, но во время войны отношения Полянский и Гросу разорвали. Тогда певица сказала, что "ни парня, ни любовника" у нее нет.