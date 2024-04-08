"Занадто велика спокуса": заміжня Аліна Гросу заговорила про татуйованого коханця (відео)

28-річна артистка поділилась з фанатами думкою про зраду

Українська виконавиця і актриса Аліна Гросу розповіла шанувальникам, що вона думає про зради у стосунках, якщо у шлюбі згасає кохання. Зовсім нещодавно 28-річна зірка поділилася весільними фото зі своїм коханим, проте особистість чоловіка співачка не поспішає розкривати.

Гросу поділилась роздумами про те, що якби вона була у зрілому віці, то не відмовилася б від "молодого татуйованого коханця", та ще й з кулінарним талантом. "Якщо б мені було років 40-45, і я б мала молодого татуйованого коханця, який вміє смачно готувати до того… Ну, не знаю, не знаю. Занадто велика спокуса", — відповіла артистка.

Нагадаємо, що за непідтвердженими данними, новим чоловіком Аліни Гросу може бути Роман Полянський. Це російський актор, який, як відомо, після вторгнення РФ в Україну завітав у Москві на прем'єру фільму режисера Валерія Фокіна — путініста, який підтримує вторгнення у нашу країну і геноцид українців.

Влітку 2019 року виконавиця вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова, але вже в грудні того ж року сім'я розпалася. 2021 року вперше заговорили про роман артистки з російським актором Романом Полянським, але під час війни стосунки Полянський та Гросу розірвали. Тоді співачка сказала, що "ні хлопця, ні коханця" у неї немає.