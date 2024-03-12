Алина Гросу вышла замуж и показала любимого (видео)

Артистка открыла тайну

После ряда слухов о том, что певица Алина Гросу вышла замуж, информация наконец-то подтвердилась. Сегодня артистка открыла тайну.

На странице в Instagram Алина разместила видео со своим избранником. На кадрах видно, как молодожены стоят спиной к камере у моря и смотрят на солнце.

Гросу в свадебном платье, а мужчина – в классическом костюме. Алина написала: "Я снова сделала это".

Гросу с любимым

Подписчики поздравили "маленьку бджілку" искренними словами. А некоторые пошутили, мол, это кадры нового клипа певицы.

Алина Гросу с любимым

"Наверное, сняла новый классный клип о любви"

"Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим"

"Это круто! Вы молодец, стремитесь быть счастливой!"

Добавим, что летом 2019 года исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Но уже в декабре того же года семья распалась. В 2021 впервые заговорили о романе артистки с российским актером Романом Полянским, но во время великой войны отношения Полянский и Гросу разорвали.

Артистка долгое время живет в США. В Лос-Анджелесе знаменитость, уже успевшая громко о себе заявить, учится в актерской школе. В декабре 2023 года артистка ненадолго вернулась в Украину.