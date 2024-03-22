Россиянин, поддержавший путиниста? В сети "нашли" жениха Алины Гросу (фото)

Актер Роман Полянский "засветился" в России, да еще и на мероприятии известного поклонника Путина

Украинская певица Алина Гросу поддерживает украинцев в войне с российскими оккупантами. Недавно 28-летняя звезда сообщила, что вышла замуж, однако личность своего жениха Гросу пока не рассекречивает. Впрочем, в сети фолловеры артистки уже "разгадали", кто мог завоевать сердце известной украинки. Это россиянин, с которым Алина Гросу была в отношениях раньше.

В комментариях под свадебным видео Гросу подписчики пишут, что на кадрах узнается силуэт именно 40-летнего россиянина Романа Полянского, с дополнительными деталями, такими как борода, седина, форма ушей, обручальное кольцо на руке, такое же как у актера.

"Алинка и Роман", "Это Роман, опознавательные знаки есть", "Ну очень похож на Полянского, даже седина как у него", "Да и фигура и профиль его)) Как лицо не скрывай, и да он любит носить из серебра кольца) его руки", — пишут поклонники исполнительницы.

Однако Гросу пока молчит, но 22 марта девушка написала в соцсети: "В последнее время мне много пишут об одном человеке… Он действительно является радостью в моей жизни…". Именно таким ответом заинтриговала исполнительница в сторис Инстаграма на слухи о свадьбе с российским актером Романом Полянским, и выложила новые кадры с любимым, закрыв его лицо белым сердечком. Подписчики желают счастья молодоженам, но следует напомнить, что с Романом Полянским не все так однозначно.

Расставание Гросу с Полянским и его поездка в Россию

Пара официально подтвердила свой роман в 2021 году, появившись в Киеве на светском мероприятии. Во время полномасштабной войны, Полянский воздерживался от выражения своей позиции по поводу действий диктатора Путина, в то время как Гросу активно приобщалась к волонтерской деятельности и прекратила публикацию общих фотографий с россиянином.

Одно из последних совместных фото Алины Гросу с Романом Полянским

В начале ноября 2022 Роман Полянский неожиданно появился на премьере фильма в России. Вместе со своей дочерью от предыдущего брака актер позировал на красной дорожке в Москве на премьере фильма режиссера-путиниста Валерия Фокина, поддержавшего войну РФ против Украины. После этого в феврале 2023 года Гросу откровенно заявила, что они больше не в отношениях.

Роман Полянский с дочерью Марфой. Фото с сайта news.ru

Напомним, что Алина Гросу уже долгое время находится в Америке. В Лос-Анджелесе звезда, которая на свой молодой возраст уже успела выпустить немало песен и музыкальных клипов, учится в актерской школе. В декабре 2023 года артистка ненадолго вернулась в Украину к семье.