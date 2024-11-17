Следующие недели будут решающими: в Польше сделали тревожное заявление по Украине

Разговоры с Путиным не помогут остановить войну в Украине, уверен польский премьер

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с острым заявлением о продолжении российской агрессии против Украины и ракетной атаки. По словам Туска, телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не способны остановить военную агрессию.

Массированная атака россиян ярко продемонстрировала неэффективность такого формата общения. Об этом глава правительства Польши сообщил в социальной сети X. Польский премьер подчеркнул необходимость реальной поддержки Украины со стороны западных партнеров. По его мнению, дипломатия телефонных звонков не может заменить конкретную помощь.

В своем обращении Туск отметил критичность следующих недель. По его словам, этот период будет иметь решающее значение не только для хода войны, но и для будущего всей Европы.

"Атака минувшей ночью, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Шольц сделал "неожиданное" заявление о разговоре с Путиным. Он считает, что Владимир Путин не изменил своего мнения о войне в Украине.