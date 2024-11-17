Послание Трампу: военный эксперт рассказал, зачем Путин устроил обстрел Украины

Обстрелы сейчас не будут эффективными в качестве инструмента террора, считает эксперт

Российский обстрел Украины утром 17 ноября был одним из самых серьезных вызовов для украинской ПВО с начала российского вторжения. Однако даже он выглядел скорее как послание от Владимира Путина Дональду Трампу, чем атака с конкретной целью.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Facebook. Он отметил, что о подготовке атаки сообщалось уже давно, а совершена она была в условиях теплого ноября, а не в морозы.

Всего было запущено 210 средств поражения, из которых были сбиты 102 ракеты из 120 и 42 БПЛА из 90. В налете приняли участие 7 бомбардировщиков Ту-160, 16 Ту-95МС, 2Ту-22М3, а также 4 Су-27, 10 МиГ-31К и 4 корабля-носителя "Калибров".

По словам Коваленко, россияне пытались синхронизировать подлетное время, чтобы ракеты входили в украинское воздушное пространство, когда дроны находились возле областных центров. Это должно было помочь перегрузить украинскую ПВО, однако предварительные запуски дронов и маневры авиации лишили нынешний обстрел элемента неожиданности.

Эксперт отмечает, что нынешний удар все равно выглядит иррационально, так как его целью должен быть энергетический террор Украины. Но при условии плюсовой температуры он не выглядит особо эффективным.

Коваленко отмечает, что подобный "фальстарт" был в 2022 году, после чего оккупанты сделали выводы и в 2023-24 атаковали энергообъекты более осмысленно.

"Нынешний удар по Украине — это было исключительно указание Путина, чтобы как можно скорее показать Дональду Трампу то, как Россия может терроризировать украинцев. Это был акт демонстративного террора, без какой-либо логики и рационального использования ресурсов", — написал Коваленко и добавил, что Кремль будет периодически напоминать Вашингтону о своих "возможностях", если Трамп не пойдет на уступки.

Он добавил, что, как и прежде, большая часть попаданий пришлась на ракеты, которые могут перехватить лишь продвинутые системы ПВО вроде Patriot и SAMP/T, в местах, где этих систем нет. При этом у Украины все еще не хватает ПВО для полной защиты неба.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко ранее рассказывал, что у россиян накоплен запас ракет на 4-5 массовых обстрелов.