Стало известно, под каким номером выступят alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении 2024

Украину представят alyona alyona & Jerry Heil

По результатам жеребьевки представительницы Украины на Евровидении alyona alyona & Jerry Heil выступят в первой части первого полуфинала, 7 мая. Певицы выступят под номером 5.

Об этом сообщили на Общественной Культуре.

Напомним, что правила проведения Евровидения изменились в этом году. Теперь страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также Швеция — страна, принимающая "Евровидение", в полуфинале должны выступить вживую, а не как раньше, в записи. Зрители будут отдавать свои голоса сразу после выступления первого участника, а не по-прежнему в конце конкурса.

68-й конкурс Евровидения 2024 состоится в шведском городе Мальме. Известно, что город уже принимал музыкальный чемпионат дважды – в 1992 и 2013 годах. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая.

Представительницы Украины выступят с песней "Teresa & Maria", которую ранее в сети захейтили. Однако на YouTube ролик набрал 20 млн просмотров.

Стоит отметить, что после нашего Нацотбора, Украина сразу оказалась на первом месте рейтинга букмекеров. Затем Украину сместила на второе место Хорватия. Теперь в рейтинге букмекеров мы опустились на третью позицию.