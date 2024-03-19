Представительница Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona взбудоражила сеть пикантными кадрами в белье (фото)

Певица позировала на фото не одна

Известная украинская певица Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil будет представлять Украину на Евровидении 2024 удивила пользователей сети новой провокационной фотосессией. В ней она предстала в нижнем белье, еще и в компании двух обнаженных парней-моделей.

Кадры с новой съемки Alyona Alyona опубликовали в телеграмм-канале Harley Quinn. Как видно, певица не постеснялась раздеться до белья — она предстала в черном комплекте нижнего белья. На одном из фото у певицы в волосах крупные бигуди, на еще одном снимке, она кокетливо прикрывается курткой, а на третьем позирует с необычным париком голове.

Сопровождали Alyona Alyona в этой фотосессии двое полностью обнаженных парней с рельефными телами. Однако певицу это, судя по всему, совершенно не смущало.

Надо сказать, что это не первая и не самая откровенная откровенная фотосессия Alyona Alyona. Певица уже делала обнаженные косплеи на фото всемирно известных звезд, типа Майли Сайрус и Бейонсе. Звезда пропагандирует бодипозитив и не стесняется демонстрировать свое тело в откровенных нарядах и даже без них.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Андрей Данилко сообщил, чего не хватает alyona alyona и Jerry Heil для первого места на Евровидении. Артист также назвал сильные стороны победительниц Нацотбора.