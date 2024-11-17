Байден принял историческое решение по ударам по России - NYT

Стало даже известно, когда Украина применит оружие

В воскресенье, 17 ноября, стало известно, что оставшиеся у него в должности Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать ATACMS по территории России. Но пока только в Курской области.

Об этом сообщили официальные лица США, пишет The New York Times. В издании отмечают, что решение Байдена является серьезным изменением в политике США.

"Выбор разделил его советников, и его смена происходит за два месяца до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность, пообещав ограничить дальнейшую поддержку Украины", — говорится в материале.

Чиновники заявили, что разрешение украинцам использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы или ATACMS, стало ответом на неожиданное решение России ввести северокорейские войска в бой.

Украинцы могут использовать ракеты ATACMS, чтобы нанести удары по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым частям военной техники, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России. Это могло бы помочь украинцам притупить эффективность российско-северокорейского нападения.

Когда будут применять

Издание Reuters со ссылкой на источники пишет, что Украина планирует впервые ударить ракетами ATACMS по России в ближайшие дни. Первые удары, вероятно, нанесут с помощью ракет ATACMS с радиусом действия до 306 км.

Удары вглубь России — что известно

Несмотря на то, что Украина для защиты от российского агрессора использует оружие партнеров, Киев не имеет права использовать его для нанесения ударов вглубь Российской Федерации.

Однако над этим вопросом в этом году активно начал заниматься украинский президент и правительство.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что такое разрешение на удары вовлечет НАТО в войну с Россией.

"Если это решение будет принято, это будет означать не меньше прямого участия стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что особенного в северокорейских орудиях "Koksan", которые заметили в РФ.