Кровавая Луна взошла над Киевом (эксклюзивные фото)

Кадры завораживают

В воскресенье, 17 ноября, жители Киева имели возможность увидеть удивительную красивую луну. Его называют "кровавым".

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов смог сделать несколько впечатляющих кадров. Месяц могут наблюдать и другие жители Украины.

На кадрах, которые удалось снять месяц, выглядит оранжевого цвета, хотя в сети его называют "кровавым".

Стоит отметить и то, что жители планеты могли наблюдать Бобровый супермесяц — последний в этом году — в ночь на субботу. 15 ноября он добился своего пика. Спутник был на 23 тысячи километров ближе к Земле, чем обычно, поэтому выглядел на 14% больше и на 30% ярче привычного.

По данным NASA, в четверг около 96% близкой стороны Луны было освещено солнцем. К пятнице было освещено 100% близкой стороны Луны. Около 99% было освещено солнцем в субботу, а 96% – в воскресенье.

Полнолуние в ноябре называют "бобровым", потому что, вероятно, бобры особенно активны в это время года, готовясь к предстоящим зимним месяцам. В ноябрьском полнолунии есть и другие названия, тоже связанные с зимой и готовящимися к холодам животными, например: "Морозная Луна", "Замораживающая Луна" и "Олень Луна".

А вот следующий супермесяц состоится не раньше октября 2025 года. Серия супермесяцев в 2024 году началась в августе с редким голубым суперлуной.

Ранее "Телеграф" писал, что 10 октября, в Украине можно было наблюдать северное сияние : небо приобрело нежную розовую и зеленоватую окраску.