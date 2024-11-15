Украина - Австрия: расписание, результаты и трансляции матчей Кубка Билли Джин Кинг (видео)

Сине-желтые сыграют с Австрией на престижном теннисном турнире для сборных

Женская сборная Украины по теннису проведет поединок против команды Австрии в Кубке Билли Джин Кинг. В апреле Сине-желтые в сильнейшем составе уступили Румынии.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей в противостоянии Украины и Австрии в Кубке Билли Джин Кинг. Прямые видеотрансляции поединков будут доступны на YouTube-канале Setanta Sports.

Игры между Украиной и Австрией пройдут 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (США). В состав команды вошли Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Надежда Киченок. Первая ракетка Украины Марта Костюк не может сыграть в игре из-за личных обстоятельств, а Анастасия Лопата получила травму на следующий день после вызова в сборную Украины. Элина Свитолина, восстанавливающаяся после операции на ноге, приедет на игры, чтобы поддержать команду.

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Напомним, во время трансляции матча против Румынии телеканал Setanta Sports выгнал из студии теннисного эксперта, известного харьковского бизнесмена, мецената и волонтера Юрия Сапронова. Все из-за того, что тот разговаривал на российском языке. Позднее телеканал извинился перед Юрием.