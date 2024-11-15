Облегчает жизнь бойцам или несет новые риски? Главное о переводе между подразделениями и Армии+

Эксперимент рассчитан на два года и будет реализовываться только в ВСУ

С сегодняшнего дня, 15 ноября, в мобильном приложении Армия+ заработал функционал, который упростит процедуру перевода для военнослужащих. Лоббисты такого шага отмечают, что это позволит убрать бюрократию и найти эффективное применение на фронте каждому человеку. А практики говорят о возможных подводных камнях.

"Телеграф" вспомнил, почему возникла настоятельная потребность в разблокировании переводов в ВСУ и прочитал документ, регламентирующий новые правила.

На проверку рапорта о переводе дается 72 часа

Вопросы перевода из части в часть военнослужащие, в том числе в публичном пространстве, поднимали неоднократно. В июле этого года даже была создана петиция, автор которой Богдан Шевченко отмечал: "процесс перемещения бойцов в другое подразделение Сил Обороны Украины слишком длительный (часто занимает более года), а иногда и совсем невозможен, из-за нежелания действующего командования на местах. Такое положение дел очень часто вредит обороноспособности государства, потому что специалисты в одной отрасли из-за сложного бюрократического процесса перемещения в/с часто надолго остаются в подразделениях, где их знания и навыки не могут быть применены".

Одна из последних громких историй вокруг этой темы была связана с эвакуационной службой в 92 ОШБр, возглавляемой боевым медиком Юлией Сидоровой ("Кубой"). Только после огласки ей удалось добиться перевода в другое подразделение, в котором она стремилась служить.

"Проблема переводов стала настолько критической, что люди готовы самовольно покидать части, нарушать приказы", — писала о ситуации в конце октября соучредительница ОО "Razom for Ukraine" и основательница БФ "Dignitas" Люба Шипович. По ее словам, этот вопрос прозвучал и на встрече с президентом, после чего был создан согласительный совет из представителей Минобороны, Генштаба, Главного управления персонала и общественных активистов — представителей фондов "Dignitas", "Вернись живым", организаций "Принцип" и Центр противодействия коррупции. Результатом стал запуск экспериментального проекта по усовершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил по их инициативе, утвержденного постановлением Кабмина №1291 от 12 ноября 2024 года.

Первое, на что стоит обратить внимание: эксперимент рассчитан на два года и будет реализовываться только в ВСУ.

Второе, ключевое значение имеет, из какой части — тыловой (здесь подразумеваются части тылового и оперативного обеспечения, высшие военные учебные заведения, учебные центры, ТЦК и СП) или боевой — хочет переводиться военнослужащий и в какую. Этот список будет определять Генштаб.

Проще всего оформить перевод из тыловой части в боевую. В этом случае не нужно согласовывать свои перемещения с командиром. Также согласование не обязательно для тех военнослужащих, которые входят в постоянный состав учебных центров, при их желании попасть в другой НЦ, и бойцов, имеющих на руках вывод военно-врачебной комиссии (ВВК), а основанием перевода является состояние здоровья.

Услышать "да" от своего командира бойцы должны в случае перевода между тыловыми подразделениями, а также между боевыми бригадами. Также это касается офицеров или военных, занимающих офицерские должности.

"Отмечаем: комментарии в СМИ о том, что теперь перемещение без согласия командования возможно для всех рядовых и сержантов, не совсем правдивы. Поскольку это возможно только по четко определенной норме в постановлении и только в случае перемещения из тыловой части в боевую. Согласие вашего командование фактически остается ключевым в перемещении", – отмечают в ОО "Принцип".

В Минобороны наглядно показали алгоритм перевода в другие подразделения

В-третьих, все переводы будут возможны только при наличии рекомендательного письма (отношения) от в/ч, в которой планирует проходить службу боец. Кстати, этот документ, а еще военно-учетный документ или удостоверение офицера – это то, что нужно для под рапорта через приложение Армия+. К ним также прилагается согласование от командира подразделения, в котором служит военный на этот момент (принимается как отдельный документ, или возможно одобрение рапорта в приложении Армия+ или системе электронного документооборота). В отдельных случаях, а именно когда речь пойдет о переводе из боевой в тыловую часть по состоянию здоровья, нужно будет предоставить заключение ВВК.

Далее рапорт будет попадать на рассмотрение в Кадровый центр ВСУ, который будет отвечать за коммуникацию с командиром вместо бойца, а информация о результате его рассмотрения появится в приложении. На проверку рапорта дается 72 часа, далее еще 24 часа на подписание проекта приказа в Генштабе и еще 24 часа на сообщение об этом заявителю.

Четвертое, в постановлении прописаны конкретные основания для отказа в перемещении. Его не согласуют, если боец служит в воинской части менее 6 месяцев или если еще не прошел год с момента предварительного перемещения по собственной инициативе. Также откажут, если не будут предоставлены документы, предусмотренные порядком.

Упрощенный механизм перемещения касается и мобилизованных и контрактников

"Где самая большая победа: рапорты не будут теряться, потому что все будет в цифровом виде; не нужно согласование командующих ОК, видов, и в большинстве случаев не нужно согласование нынешнего командира; причины для отказа четко определены Постановлением, то есть не может быть "нецелесообразно" или "положительное решение не может быть принято"; о решении будет известно в течение 72 часов; данные о количестве переводов из/в подразделения будут собираться на дешборде, доступном руководству МинОбороны и ГШ, а значит, смогут учитываться при оценке командиров", – отмечает в своем сообщении Люба Шипович.

"Отмечаю, что это первый этап эксперимента. Кадровая политика в Силах Обороны — это сложная сфера, изменения в которой могут иметь значительные последствия для боеготовности войска. По итогам первого этапа можно будет оценивать перспективы дальнейших изменений и масштабирования", — отметил, комментируя принятое решение на своей странице, Владислав Грезев, возглавляющее рекрутинговое агентство Lobby X.

Не без подводных камней и недостатков

При этом военные в целом с одобрением относятся к упрощению процедуры перевода, надеясь, что это действительно позволит избежать бюрократии. Но говорят, что это может оказать в отдаленной перспективе влияние на боеспособность подразделений.

- Существовали ли проблемы с переводом в армии? К сожалению, да. Следует признать, что есть подразделения, из которых военные хотят перейти в другие чуть ли не взводами, – отметил в комментарии "Телеграфу" офицер ВСУ Алексей Петров. – Причин этому много. От непонятной чехарды со сменой командиров до постоянных проблем с обеспечением. Но перевестись в другое подразделение, которое тебя ждет, и где ты, соответственно, хочешь продолжить службу, это самый сложный квест. Если в структуре морской пехоты или десантно-штурмовых войск еще как-то можно решить вопрос, то, например, перевестись из территориальной обороны в десант почти невозможно.

Так что, конечно, инициатива с разблокированием переводов это однозначно плюс. Но она не только о хорошем. Здесь могут быть и подводные камни, как, например, массовая миграция военных, что может отрицательно сказываться на боевой готовности батальонов и бригад. Подытоживая… Идея неплохая, но надо внедрять ее с умом, чтобы не было как всегда в нашей стране, – резюмировал военный.

Проблема еще и в том, почему люди хотят массово переводиться из определенных подразделений.

В комментариях под сообщениями о разблокировании процедуры перевода больше критики касается именно звена "командиров" при принятии решения. Бойцы настаивают, что ее стоило бы исключить.

"С боевой в боевую только с разрешения командира – это собственно и убивает всю идею, к сожалению, но по крайней мере попытка была", – считает военнослужащий Алексей Дятлов.

Бойцы отмечают, что нужно было бы прописать процедуру обжалования решения командира

"Есть твой рапорт на Минобороны, есть отношение и подпись командира из части, которая готова тебя принять – все, на этом точка", – отмечает военнослужащий Богдан Конотоп. А на замечание о том, что это будет иметь фатальные последствия для боеспособности, подчеркнул, что вряд ли МО будет массово согласовывать перевод пехотинцев или других стратегически важных структурных групп из бригады в другую. "Но с другой стороны, командиры взводов, подразделений и рот были бы заинтересованы в сохранении текущего коллектива и его боеспособности. Ведь тот же рапорт на перевод, который попадает к комбригу, так же будет отклоняться после беседы с командиром военнослужащего. Я сейчас не уверен, что такое нововведение как-то повлияет на нынешние процессы. Пока будет недобор людей, никто никого не будет отпускать", – считает военный.

У военных есть определенный скепсис относительно того, заработает ли механизм при недоборе людей

Также на некоторые недостатки процедуры перевода военнослужащих, даже в предложенном пилотном проекте обращают внимание и юристы. Хотя и отмечают, что наконец-то появился механизм перевода в другие подразделения по инициативе бойцов.

– В моей практике были случаи обжалования отказов в переводе. Есть примеры решения в пользу военнослужащих, но они были возможны при наличии оснований для перевода – либо по семейным основаниям, либо по состоянию здоровья, – отметила в комментарии "Телеграфу" адвокат в сфере военного права Алина Редько. – До постановления КМУ №1291 от 12.11.2024 механизма перевода по собственному желанию вообще не было, поэтому не было смысла обжаловать отказы, когда основания отсутствовали.

На мой взгляд, основные недостатки процедуры перевода, определяемой указанным документом, это, во-первых, отсутствие возможности перевода в так называемые тыловые части, за исключением перемещения по состоянию здоровья. Кроме того, необходимость получения согласования от командира почти для всех случаев, кроме перемещения по состоянию здоровья, военнослужащих учебного центра, которые перемещаются в учебный центр, и для рядового, сержантского и старшинского состава, которые перемещаются из небоевых частей в боевые. В этом случае целесообразно было бы предусмотреть без согласования командира хотя бы перемещение из боевых в боевые части.

Кроме этого, усматривается дискриминация военнослужащих офицерского состава, ведь для них в любом случае требуется согласие командира. Еще один момент, на котором хочу сосредоточить внимание, это то, что упрощенная процедура доступна только для военнослужащих ВСУ, при этом недоступная НГУ, ГНСУ и другим подразделениям Сил обороны, — подчеркнула юрист.

Как сообщал "Телеграф", об изменениях в механизме перевода военнослужащих ВСУ сообщал президент Украины Владимир Зеленский и отмечал: контроль за его действенностью возложен на Минобороны.