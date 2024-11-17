Одесса до сих пор без света, воды и тепла (апокалиптические видео)

В ДТЭК сообщили, когда решат проблему

После массированного ракетного удара России по Украине, который был утром 17 ноября, без света остаются тысячи жителей Одессы. Также часть города все еще без воды и отопления. Решить проблему власти региона обещают до полуночи.

Соответствующей информацией в Telegram каналах поделились жители Одессы, добавив видео. Люди демонстрируют, как проводят свои вечера без света и воды.

На опубликованных кадрах заметно, что свет кое-где горит. Скорее всего, это фонарики, которыми пользуются украинцы Одесситы также начали использовать газовые плитки, чтобы приготовить еду.

Также в сети пишут, что воды до сих пор нет в городе. Опираясь на ситуацию, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился продлить работу бюветов до 22:00. Еще на некоторых локациях города до 20:00 будут работать машины с водой. Работают все пункты несокрушимости.

Известно, что отключение света в Одессе продлено до полуночи 17 ноября. Также завтра и послезавтра (18 и 19 ноября) в школах Одесской области намерены сделать в выходные.

После выхода из блекаутов одесситов ждут плановые отключения света. В Укрэнерго сообщили, что они будут введены в понедельник, 18 ноября. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина возврата ограничений – повреждение энергообъектов в городе и области. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии.

Графики ограничений будут действовать с утра до позднего вечера и в других областях Украины. В Укрэнерго отметили, что две очереди отключений будут действовать одновременно с 6:00 до 22:00 (т.е. до 8 часов отключения).

В ДТЭК пишут, что после утреннего вражеского обстрела ситуация с электроснабжением Одесщины остается сложной. По состоянию на вечер энергетики ДТЭК возобновляют электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Также там, где это возможно, энергетики возвращают свет в дома.

"Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. К сожалению, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине 17 ноября — что известно

В воскресенье, 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. оккупанты запустили по Украине 210 ракет и дронов. В ход, в частности, пошли ракеты "Циркон", "Калибр" и "Кинжал".

Их захватчики запускали из разных типов авиации, в том числе из самолетов Ту-160, которые в последний раз использовались при атаке по Украине в мае прошлого года.

Отметим, что под обстрелом находился Киев, где пострадали два человека, Кременчуг, Николаев, где погибли две женщины. Также есть жертвы и в Одессе, где сейчас самая тяжелая ситуация с энергоснабжением. Ведь именно по энергетике нанесло РФ основной удар.