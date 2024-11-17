Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов оценил планы избранного президента США Дональда Трампа

О Трампе и нашем будущем. Все предыдущие предложения людей, приближенных к новому президенту США, свидетельствуют об этом.

1. Он стремится остановить российско-украинскую войну по принципу "война стой, раз-два".

2. Ему не очень важно, будут ли при этом учтены интересы Украины. Впрочем, интересы России ненамного важнее.

3. Ему все равно, сколько будет держаться этот "мир". Он старенький, ему нужна победа здесь и сейчас, триумфальная и шумная.

4. Пусть кто-нибудь другой это все поддерживает в равновесном состоянии.

НО.

5. Плана у него нет.

Вообще ни одного. Предложение "а давайте европейцы там поставят миротворцев" по степени всеобщей абсурдности — это как "построим стену и заплатят мексиканцы", только на максималках.

Таким образом, он по сей день даже не имеет представления, как достичь хотя бы краткосрочного мира.

По всей вероятности, надеется просто задавить авторитетом. Такое уже было. Он таким образом за первый срок совершил офигенную внешнеполитическую победу — замирил и денуклеаризировал Северную Корею. О результате вы знаете.

Если он попытается повторить этот успех, то это будет закрепление по линии разграничения под честное слово дорогого друга Владимира Владимировича.

Какие варианты у Украины?

Прежде всего, нужно понять, что нас склоняют не к миру, а к временному перемирию. То есть даже если оно будет провозглашено, будет новая агрессия. Вопрос в том, когда и на каких условиях.

Таким образом, имеет смысл торговаться за то, чтобы эти условия были благоприятны для нас. Идеальный вариант — "дорогой друг Дональд, мы не можем официально отказаться от оккупированных территорий, но готовы не воевать за них, пока ты президент. И даже с Курщины сами уйдем. Единственная просьба — договорись, чтобы россияне из Херсона и Запорожья ушли".

Конечно, россияне начнут упорствовать. Но тогда как в том анекдоте – пусть Абрам бодрствует. Пусть ругаться с Дональдом будет их задачей.

Мы действительно можем воевать без прямой поддержки США. На этом этапе – можем, при сохранении поддержки других государств. У нас сейчас узкие места не в поставках оружия. Но сохранится ли эта поддержка? Короче, вступаем в еще одну полосу турбулентности.

Впрочем, отдельно отмечу, что и противник тоже давно в нем.

Источник: пост Трегубова в Facebook.