Украина впервые больше не в тройке лучших: кому сулят победу на Евровидении 2024 (фото)
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Впервые с Нацотбора alyona alyona и Jerry Heil покинули тройку лучших
Букмекеры обновили ставки относительно победителя международного песенного конкурса Евровидение 2024. Совсем недавно Украина опустилась на третье место в таблице ставок, и вот сейчас представители alyona alyona и Jerry Heil с конкурсной песней Teresa & Maria находятся на четвертой строчке. Так мы впервые опустились с лидирующих позиций после победы в Национальном отборе, который состоялся в Киеве 3 февраля.
Данные обновленного букмекерского рейтинга есть на сайте eurovisionworld. Выбыла из тройки лидеров — Швейцария, которая до этого занимала то самое 4 место.
Первую строчку уже много дней уверенно держит Хорватия (17%), вторую — Швейцария (14%) и третью — Италия (14%). Украина же делит коэффициент в 10% вместе с Нидерландами.
1. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
2. Швейцария: Nemo — The Code
3. Италия: Angelina Mango — La noia
4. Украина: alyona alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria
5. Нидерланды: Joost Klein — Europapa
Финал Евровидения 2024
Напомним, что 68-й конкурс Евровидения 2024 состоится в шведском городе Мальме. Известно, что город уже принимал музыкальный чемпионат дважды – в 1992 и 2013 годах. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая соответственно.
Представители от Украины alyona & Jerry Heil выступят в первой части первого полуфинала во вторник, 7 мая. Певицы выйдут на сцену Евровидения 2024 под номером "5".