Украина впервые больше не в тройке лучших: кому сулят победу на Евровидении 2024 (фото)

Впервые с Нацотбора alyona alyona и Jerry Heil покинули тройку лучших

Букмекеры обновили ставки относительно победителя международного песенного конкурса Евровидение 2024. Совсем недавно Украина опустилась на третье место в таблице ставок, и вот сейчас представители alyona alyona и Jerry Heil с конкурсной песней Teresa & Maria находятся на четвертой строчке. Так мы впервые опустились с лидирующих позиций после победы в Национальном отборе, который состоялся в Киеве 3 февраля.

Данные обновленного букмекерского рейтинга есть на сайте eurovisionworld. Выбыла из тройки лидеров — Швейцария, которая до этого занимала то самое 4 место.

Первую строчку уже много дней уверенно держит Хорватия (17%), вторую — Швейцария (14%) и третью — Италия (14%). Украина же делит коэффициент в 10% вместе с Нидерландами.

Свежий рейтинг букмекером по Евровидению 2024

1. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

2. Швейцария: Nemo — The Code

3. Италия: Angelina Mango — La noia

4. Украина: alyona alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

5. Нидерланды: Joost Klein — Europapa

Финал Евровидения 2024

Напомним, что 68-й конкурс Евровидения 2024 состоится в шведском городе Мальме. Известно, что город уже принимал музыкальный чемпионат дважды – в 1992 и 2013 годах. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая соответственно.

Представители от Украины alyona & Jerry Heil выступят в первой части первого полуфинала во вторник, 7 мая. Певицы выйдут на сцену Евровидения 2024 под номером "5".