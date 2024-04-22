С булавкой в виде черепа: Камилла в качестве главнокомандующей посетила особенный для нее полк (фото, видео)

Королева Британии занимает должность, которую в последний раз занимала покойная королева Елизавета II

Супруга короля Великобритании Чарльза III, посетившего на католическую Пасху церковную службу, 76-летняя Камилла совершила первый официальный визит в полк в качестве главнокомандующей в знак почтения своего покойного отца, майора Брюса Шанда, который умер в 2006 году.

Сегодня, 22 апреля, королева-консорт выглядела шикарно, когда инспектировала особое подразделение The Royal Lancers (Королевский уланский полк), который расформирован в Каттерике, Северный Йоркшир. В июне 2023 года Камилла стала главнокомандующей Королевских улан, эту должность в последний раз занимала покойная королева Елизавета II.

Для жены Чарльза это была особенное событие. Ее покойный отец, майор Брюс Шанд, был членом этого подразделения во время Второй мировой войны. Королева встретилась со служилыми королевскими уланами и ветеранами в казармах.

Фото: Getty Images

Одетая по такому случаю, Камилла носила красный военный берет с прикрепленной булавкой — черепом с двумя флагами. Этот символ считается тактическим знаком подразделения.

Фото: Getty Images

Она выглядела потрясающе в синем фраке модельера Фионы Клэр, смоделированном по образцу униформы Lancer, с красным воротником-стойкой и кольчугой на плечах. В этот день полк совершил королевский салют, а сама Камилла осмотрела и обратилась к уланам на параде из 152 человек.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вступивший в строй в 1937 году, отец Камиллы майор Брюс Шанд служил в 12-м уланском полку во время Второй мировой войны. Он получил Военный крест во время отступления под Дюнкерк в 1940 году, а затем снова в 1942 году во время Второй битвы при Эль-Аламейне в Северной Африке.

Шанд попал в плен 6 ноября 1942 года в ходе боя, в котором погиб экипаж его броневика, а сам он был тяжело ранен. Мужчину держали в немецком замке Шпангенберг, пока он не сбежал в начале 1945 года. Отец Камиллы покинул армию после войны.

Отец Камиллы майор Брюс Шанд присутствует на ее свадьбе с королем Чарльзом в 2005 году (дедушка справа). Фото: Getty Images

Напомним, что жена 75-летнего короля Британии Чарльза III, который сейчас проходит лечение от рака, впервые провела особенную пасхальную церемонию от имени мужа. До этого Камилла так же заменяла своего супруга. В марте королева-консорт прибыла на остров Мэн, чтобы присвоить столице Дуглас статус города.