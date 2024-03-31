В поисках нового дома: стильную Джей Ло с Беном Аффлеком подловили в Нью-Йорке (фото, видео)

Сладкую парочку папарацци "поймали" на Манхэттене

Звездных супругов, американскую певица Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека, которые поженились в июле 2022 года, засветились в Нью-Йорке, осматривая для покупки новую недвижимость.

В субботу, 30 марта, местные папарацци подловили знаменитостей, когда те подъезжали к апартаментам, находящиеся в городском округе Манхэттен. 54-летняя Джен и 51-летний Бен не были раздражены таким вниманием, а спокойно прошли мимо фотографов и зашли внутрь дома из коричневого камня.

Артистка выглядела гламурно, выбрав для встречи с риелтором длинное черное пальто, надетое поверх коричневого полосатого свитера и джинсов. А вот звезда фильма "Перл-Харбор" был более непринужденным.

Актер надел уютную черную куртку поверх фланелевой рубашки, которую оставил расстегнутой, а поверх рубашки выглядывала белая футболка с надписью Nirvana (Нирвана). Дополнил образ Аффлек черными джинсами.

Фото: Getty Images

Стоит добавить, что в последнее время супруги активно вкладываются в недвижимость. В прошлом году знаменитости переехали роскошный дом в Беверли-Хиллз, называемый "поместьем Уоллингфорд". Они заплатили за недвижимость 60,85 миллиона долларов наличными, и сделка была заключена за неделю.

Фото: Getty Images

Этот особняк в Беверли-Хиллз стоит свыше 60 миллионов долларовв

Ранее в сети попали фотографии со свадьбы Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Известно, что мероприятие было скромным, как и свадебные наряды знаменитостей.