Александр Кривошапко красиво поздравил любимую с днем рождения (фото)

Кривошапко похвастался романтическим кадром с девушкой

Украинский певец Александр Кривошапко, осудивший действия бывшей жены Татьяны Денисовой, которая променяла Украину на Россию, рассказал о дне рождения любимой девушки Кристины. Знаменитость также обнародовал несколько фотографий.

На странице в Instagram Кривошапко похвастался романтическим кадром и нежно обратился к Кристине. Улыбающаяся пара позировала на фоне смотрового колеса в США, где уже длительное время проживает вместе.

Александр Кривошапко с девушкой. Фото instagram.com/alexanderkrivoshapko

"С днем рождения тебя, моя любимая Кристина. Мы с тобой должны были встретиться в этой жизни. Каждый наш шаг, каждый успех и достижения, которые мы делаем, говорят о том, что иначе и быть не могло. Ты стала для меня самым дорогим и надежным человеком, другом, спутником и мотиватором. Я хочу, чтобы каждый твой момент был наполнен счастьем и я готов работать для этого еще больше и успешнее. Моя невероятная», — написал Кривошапко.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Остапчук нежно поздравил любимую с днем рождения. Девушке исполнилось 23 года.